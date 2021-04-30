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"Лада" подрезала грузовик, придавивший автобус с детьми

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По предварительной версии, причиной ДТП с гибелью шести детей на Ставрополье, стал маневр легковой машины, которая подрезала грузовик, а грузовик опрокинулся на микроавтобус с детьми. Об этом "Интерфаксу" сообщили в краевом управлении ГИБДД.

14 детей ехали из Волгограда в Черкесск в микроавтобусе, их сопровождали четверо взрослых. В 16:40 в пятницу на 535-м километре автотрассы Р-216 "Астрахань-Ставрополь" микроавтобус столкнулся с грузовиком и "ВАЗом-2109".

Погибли шестеро детей. Пострадали трое взрослых и 13 детей, двое из них в тяжелом состоянии, по данным краевого Минздрава.

В автобусе находилась баскетбольная команда из юношеской школы №2 Волгограда, сообщили в администрации Волгоградской области. Руководство региона решило помочь перевезти родителей пострадавших и погибших на Ставрополье.

Ставрополье Минздрав ГИБДД Ямки Волгоград

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