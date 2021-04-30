Два человека погибли при опрокидывании автобуса под Хабаровском

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авария с участием автобуса под Хабаровском унесла жизни двух человек, еще три десятка пострадали. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, авария произошла на 370 км федеральной трассы А-376 Лидога-Ванино. Водитель автобуса, выполнявшего рейс Хабаровск-Советская Гавань, не справился с управлением. В результате автобус опрокинулся на бок. Пострадали 32 пассажира, 2 водителя погибли, сказал источник.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса.

Для эвакуации пострадавших вылетел вертолет.

В Главном управлении МЧС РФ по Хабаровскому краю подтвердили, что в 140 км от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся пассажирский автобус. "В автобусе находились 32 пассажира и два водителя", - сказано в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По информации МЧС, есть пострадавшие, но их число в ведомстве не уточнили.

"Со слов очевидцев, около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе. Для транспортировки людей из города Советская Гавань выехал автобус", - добавили в МЧС.