Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выросло до трех

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - При аварии пассажирского автобуса в Нанайском районе Хабаровского края погибли три человека, около десяти пострадали, сообщает прокуратура региона.

Региональная пресс-служба ГУ МЧС информирует, что для работы с пострадавшими в район аварии вылетела бригада медиков, спасателей и психолог.

По данным ведомства, 16 человек из 34, находившихся в момент аварии в автобусе, попутным транспортом отправлены в ближайшее кафе, в их числе пятеро пострадавших. Еще двое пострадавших доставлены в поселок Ванино. На месте ДТП остаются два водителя и несколько пассажиров, которые оказывали помощь в эвакуации. Для доставки людей из города Советская Гавань выехал автобус.

Представитель регионального Минздрава сообщил, что два человека после аварии находятся в тяжелом состоянии, еще у шести травмы различной степени тяжести. Наиболее пострадавших доставят вертолетом во вторую краевую больницу в Хабаровске, добавил он.

В пресс-службе УГИБДД России по Хабаровскому краю "Интерфаксу" рассказали, что водитель автобуса, в котором погибли трое человек, выехал на встречную полосу и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся. Собеседник агентства отметил, что водитель 1990 года рождения имеет десятилетний стаж. Перевозку пассажиров осуществляла компания "Пять звезд", добавил он.

В результате аварии погибли трое - две женщины и девушка-подросток 17 лет.

Как сообщалось, в ночь на 1 мая в 140 км от поселка Лидога трассы Лидога - Ванино опрокинулся пассажирский автобус. Региональная прокуратура инициировала проверку обстоятельств аварии, в ходе которой будет дана оценка организации безопасности перевозок пассажиров.