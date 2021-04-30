Путин подписал закон о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство РФ чрезвычайным полномочием использовать зарубежный патент или изобретение, если это нужно для защиты здоровья граждан.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения, согласно закону, вносятся в статью 1360 Гражданского кодекса России.

Ранее эта статья позволяла воспользоваться изобретением, полезной моделью или промышленным образцом без согласия патентообладателя, если это нужно в интересах обороны и безопасности (с выплатой компенсации). В новой редакции у правительства появляется право воспользоваться чужим изобретением за компенсацию в случае крайней необходимости, связанной с "охраной жизни и здоровья граждан". При этом государство должно будет уведомить правообладателя.

Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством.

Законопроект был внесен правительством России и был принят Госдумой в третьем чтении 13 апреля.

В пояснительной записке к документу говорилось, что инициатива поможет "оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения".