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Один человек погиб и трое пострадали в аварии с фургоном в Ленинградской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись в субботу в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В результате ДТП погиб один человек. Госпитализированы трое: 34-летняя женщина, получившая тяжелые травмы, и двое детей 10 и 3 лет с повреждениями средней тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в субботу недалеко от подъезда к станции Жихарево в Кировском районе водитель автомобиля Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении фургону Volkswagen, из-за чего произошло столкновение.

В связи с ДТП проводится проверка.

Ленобласть

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