Подростка задушили цепью в Приморье

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства 15-летнего подростка в городе Большой Камень Приморского края, задержан подозреваемый 35-летний местный житель, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Приморскому краю.

"1 мая в бессточном водоеме прежнего русла реки Сахарная в 1,5 км от дома по улице Чкалова в городе Большой Камень обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Согласно заключению эксперта, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель.

"Он признался, что связал подростка, затем задушил его цепью, после этого бросил его тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).