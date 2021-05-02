У пассажира автобуса "Москва-Махачкала" забрали обезьяну

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Полицейские в Волгоградской области в воскресенье остановили рейсовый автобус "Москва-Махачкала", в котором житель Дагестана перевозил обезьяну без документов, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Как рассказали в пресс-службе, обезьяну - предположительно, яванскую макаку - осматривают ветеринары. По факту перевозки экзотического животного проводится проверка, отметили в полиции.

По данным ведомства, дикое животное мужчина перевозил в клетке в рейсовом автобусе, без документов, подтверждающих легальность его приобретения.

По словам мужчины, он приобрел обезьяну через интернет в Москве и вез к себе домой для частного зоопарка.