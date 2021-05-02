Легкий самолет экстренно сел в Северной Осетии из-за отказа двигателя

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет в Северный Осетии экстренно сел из-за отказа двигателя, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Главного управления МЧС России по РСО-Алания.

"У легкомоторного тренировочного самолета в небе отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку в районе поселка Терк. В самолете летели еще два пассажира. Никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что легкомоторный самолет "Вилга" упал в районе станицы Чернореченская. Однако, как заявили в региональном МЧС, информация о падении не подтвердилась.