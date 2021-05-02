Легкомоторный самолет упал в Северной Осетии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет упал в воскресенье в станице Чернореченская в Северной Осетии, обошлось без жертв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, инцидент произошел в 14:20. Пилот и два пассажира живы. Их состояние уточняется, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ЧП случилось с тренировочным самолетом "Вилга".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

На место падения самолета прибыли спасатели МЧС.