Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 02.05В России 4 823 255+8 697В мире 152 196 159+796 679

ФК "Тамбов" проиграл "Ростову" и вылетел из Российской премьер-лиги

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тамбов" в воскресенье в 28-м туре Тинькофф РПЛ уступил "Ростову", обеспечив себе последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Матч, который состоялся в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:0. На 70-й минуте гол забил Дмитрий Полоз, еще через восемь минут отличился Кенто Хашимото.

Таким образом, "Тамбов", который за два тура до конца сезона имеет в активе 13 баллов, лишился шансов остаться в Российской премьер-лиге. "Ростов" с 43 очками занимает девятое место.

Тамбов Ростов-на-Дону

Новости

На Ставрополье арестован подозреваемый по делу о гибели детей в ДТП

В России выявили еще 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Строевые истребители Су-30СМ пройдут глубокую модернизацию

Строевые истребители Су-30СМ пройдут глубокую модернизацию

Сотрудник ГУФСИН по Иркутской области арестован по делу о взятке в 60 млн руб.

Подростка задушили цепью в Приморье

Трое из шести пропавших в Кольском заливе рыбаков погибли

Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу

Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу

Что произошло за день: суббота, 1 мая

Пострадавших в ДТП на Ставрополье шестерых детей и взрослого доставят в Москву

Самолет ВВС США провел разведку вблизи Камчатки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');