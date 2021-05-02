ФК "Тамбов" проиграл "Ростову" и вылетел из Российской премьер-лиги

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тамбов" в воскресенье в 28-м туре Тинькофф РПЛ уступил "Ростову", обеспечив себе последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Матч, который состоялся в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:0. На 70-й минуте гол забил Дмитрий Полоз, еще через восемь минут отличился Кенто Хашимото.

Таким образом, "Тамбов", который за два тура до конца сезона имеет в активе 13 баллов, лишился шансов остаться в Российской премьер-лиге. "Ростов" с 43 очками занимает девятое место.