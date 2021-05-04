Скорая насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода в Омской области
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пешеход погиб под колесами автомобиля скорой помощи на дороге Тюмень - Омск. Как сообщает главное управление МВД по Омской области, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи УАЗ в районе 601-го километра автодороги сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть. Мужчина скончался на месте, его личность устанавливается.
Скорая ехала из Омска в направлению Тюмени.