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Скорая насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода в Омской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пешеход погиб под колесами автомобиля скорой помощи на дороге Тюмень - Омск. Как сообщает главное управление МВД по Омской области, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи УАЗ в районе 601-го километра автодороги сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть. Мужчина скончался на месте, его личность устанавливается.

Скорая ехала из Омска в направлению Тюмени.

Омская область

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