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Домохозяйки организовали в Петербурге подпольный банк

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге ликвидирован "теневой банк", через который за несколько лет было обналичено около полумиллиарда рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В качестве подозреваемых задержаны восемь человек, в том числе 51-летняя женщина-организатор. Большая часть фигурантов дела - домохозяйки, а единственный вовлеченный в группу мужчина был родственником одной из них, сообщают в полиции.

Организовавшая преступную схему женщина заключена под домашний арест. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде, добавили в МВД.

По оперативным данным, "теневые" банкиры на протяжении четырех лет через фиктивные подконтрольные организации незаконно обналичивали деньги клиентов, заинтересованных в сокрытии доходов. За свои услуги участники группы получали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных средств. Их общий доход за все время преступной деятельности составил около 33,5 млн рублей.

Полицейские и сотрудники УФСБ региона провели 20 обысков по местам жительства задержанных и в связанных с ними нежилых помещениях. Изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи для дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных коммерческих структур, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг.

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