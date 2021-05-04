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BP выйдет из разработки двух участков в Якутии в рамках СП с "Роснефтью"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - BP решила выйти из проекта разработки Среднеленского и Олекминского участков в Якутии в рамках совместного предприятия с "Роснефтью" - "Ермак Нефтегаз", говорится в годовом отчете ООО "Среднеленское", которое является держателем этих лицензий.

"23.12.2020 г. единственный участник общества (ООО "Ермак Нефтегаз") получил копию письма от "БиПи Рашан Инвестментс Лимитед" касательно уведомления о выходе из проекта в отношении лицензий на Среднеленский и Олекминский участки", - указывается в документе.

Согласно акционерному и операционному соглашению в отношении "Ермак Нефтегаза", "Роснефть" обязана приобрести 100% долей участия СП в ООО "Среднеленское" в течение 2021 года, следует из отчета.

OOO "Ермак Нефтегаз", созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля "Роснефти" в "Ермак Нефтегазе" составляет 51%, ВР - 49%. СП владеет лицензиями на право пользования недрами на Верхнекубинский участок в Красноярском крае, Хейгинский, Аномальный, Западно-Ярудейский участки в Ямало-Ненецком автономном округе, Среднеленский и Олекминский участками в Якутии. Как сообщалось, "Ермак Нефтегаз" принял решение о передаче лицензий на право пользования недрами Байкаловского месторождения, Байкаловского лицензионного участка и Посойского лицензионного участка в новый арктический проект "Роснефти" - ООО "Восток Ойл".

Ресурсы Среднеленского участка площадью 9,8 тыс. кв. км составляют: нефть (извлекаемые) D1 - 0,9 млн тонн, D2 - 4,9 млн тонн; газ D1 - 2,1 млрд кубометров, D2 - 12 млрд кубометров, Олекминского площадью 6 тыс. 120,9 кв. км: по нефти (извлекаемые) Д2 - 12,3 млн тонн; по газу Д2 - 39,7 млрд кубометров.

BP Роснефть Ермак Нефтегаз Якутия Среднееленское Восток Ойл

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