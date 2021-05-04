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Экс-глава района Красноярского края подозревается в злоупотреблении

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Балахтинского района Красноярского края по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщило следственное управление СКР по региону и республике Хакасия, по предварительным данным следствия, с декабря 2017 по апрель 2021 года подозреваемый, будучи главой района, поручил подчиненным перевести в общей сложности около 4,5 млн рублей на счета ООО "СМИ" в рамках муниципального контракта на строительство восьми квартир для молодых семей. При этом средства в нарушение действующего соглашения были перечислены без фактического выполнения работ.

Как говорится в сообщении, впоследствии ООО "СМИ" не выполнило свои обязательства, а квартиры достраивали сотрудники районной администрации на деньги, собранные с предпринимателей в качестве спонсорской помощи.

По результатам строительной экспертизы квартиры признаны непригодными для проживания.

Подозреваемый задержан, по месту его жительства и в администрации района проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ и полиции по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой местного самоуправления).

Имя и фамилия подозреваемого не называются. На сайте администрации Балахтинского района указано, что 20 декабря 2017 года главой района избран Леонид Старцев.

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