При пожаре в московском отеле пострадали пять подростков из Ижевска

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В гостинице "Вечный зов" на юго-востоке Москвы, где произошел пожар, находилось более 30 подростков из Ижевска, пятеро из них госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации столицы Удмуртии во вторник.

"Группа кадетов из Ижевска в составе 31 ребенка и четырех сопровождающих принимала участие во Всероссийском слете кадетов, который проходит в Москве с 1 по 5 мая. Ребята были размещены в гостинице "Вечный зов - Кожуховская", где ночью с 3 на 4 мая произошло возгорание", - сказал собеседник агентства.

"Ижевчане были оперативно эвакуированы из здания, пять подростков из ижевской группы - госпитализированы", - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что чейчас госпитализированных подростков готовят к выписке, и во вторник вечером они должны вернуться к группе, которую после пожара разместили в другой гостинице.

По его словам, кадеты в полном составе вернутся в Ижевск в запланированный срок - 5 мая.

В ночь на 4 мая в отеле, расположенном на 6-й Кожуховской улице в Москве, в котором находилось более 300 человек, произошел пожар. В результате двое взрослых погибли, еще один находится в крайне тяжелом состоянии. Было госпитализировано 14 человек, из них восемь детей.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.