Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы связана с неисправностью электрооборудования, ведется розыск учредителя заведения. Об этом сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания", - сказала Иванова во вторник журналистам.

Она сообщила, что "в настоящее время принимаются меры к розыску учредителя данного отеля для производства с ним следственных действий".

"Следователи допросили организатора мероприятия, из-за участия в котором большое количество несовершеннолетних были заселены в гостиницу", - сказала Иванова, отметив, что назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и иные судебные экспертизы.

По данным следствия, ночью 4 апреля в отеле на 6-й Кожуховской улице, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин.

Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания медицинской помощи.

По факту инцидента главк СК расследует уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшего смерть двух людей (часть 3 статьи 238 УК РФ).