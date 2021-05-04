Слет кадетов в московском отеле, где произошел пожар, организовало частное учреждение

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Частное учреждение организовало слет кадетов в гостинице на юго-востоке Москвы, где во вторник произошел пожар, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"Массовые мероприятия с участием детей в настоящее время не проводятся департаментом. (...) Мероприятие было организовано частным учреждением для ребят из трех городов России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении организатора.

По данным ведомства, из города уже уехали 27 детей и четверо сопровождающих их взрослых из Уфы, которые принимали участие в слете.

В Москве остаются 83 человека из Ижевска и Братска, власти предложили им помощь в размещении и организации питания.

Ранее сообщалось, что ночью 4 мая в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице в Москве, в котором находилось более 300 человек, произошел пожар. Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, погибли двое взрослых, 14 человек госпитализированы (из них один взрослый в крайне тяжелом состоянии и восемь пострадавших детей). Угрозы жизням детей нет, добавили в ведомстве.