В мэрии Москвы сообщили о двух погибших и 14 пострадавших при пожаре в отеле

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - При пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве умерли двое взрослых, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения. В больницу доставлены 14 пострадавших, в том числе восемь детей.

Ранее в СКР сообщили, что при пожаре погиб один мужчина. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело.

Источник "Интерфакса" заявил о двух погибших и 14 пострадавших, которые были госпитализированы с отравлением продуктов горения.

Пожар в гостинице на 6-й Кожуховской улице начался в ночь на 4 мая, тогда в отеле было больше 300 человек, в том числе около ста детей. Горело на первом этаже, площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.

Прокуратура начала проверку в связи со случившемся и уже сообщила, что "на момент пожара системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии".

Источник "Интерфакса" говорил, что среди версий случившегося - проблемы с электропроводкой, нарушение техники безопасности или игры детей с огнем.