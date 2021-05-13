Главу компании-поставщика воды в Крыму сменят на фоне вододефицита

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов подал заявление об увольнении по состоянию здоровья, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Владимир Викторович Баженов по возрасту и самочувствию подал заявление на увольнение. Договорились, проговорили. Сегодня будет назначен Новик Максим Владимирович руководителем ГУП "Вода Крыма", - сказал Аксенов на онлайн-совещании по реализации госпрограмм в четверг.

Глава Крыма отметил, что Баженов "прошел сложный этап" и был на своем месте в "ответственное время".

Баженову 67 лет, он возглавлял ГУП с декабря 2017 года. Новик, который займет этот пост, работает первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 почти полностью отменила график, Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и возобновил подачу горячей воды после восьмимесячного перерыва. Проблемы пока остаются в Алуште, там вода подается только пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Весной 2021 года добавили еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем.