Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:15Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Главу компании-поставщика воды в Крыму сменят на фоне вододефицита

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов подал заявление об увольнении по состоянию здоровья, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Владимир Викторович Баженов по возрасту и самочувствию подал заявление на увольнение. Договорились, проговорили. Сегодня будет назначен Новик Максим Владимирович руководителем ГУП "Вода Крыма", - сказал Аксенов на онлайн-совещании по реализации госпрограмм в четверг.

Глава Крыма отметил, что Баженов "прошел сложный этап" и был на своем месте в "ответственное время".

Баженову 67 лет, он возглавлял ГУП с декабря 2017 года. Новик, который займет этот пост, работает первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 почти полностью отменила график, Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и возобновил подачу горячей воды после восьмимесячного перерыва. Проблемы пока остаются в Алуште, там вода подается только пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Весной 2021 года добавили еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем.

Крым Вода Крыма Сергей Аксенов

Новости по теме

Новости

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов

В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Минфин предложил уточнить налогообложение доходов иностранного бизнеса в России

IT-гигантам пригрозили запретом на рекламу за отсутствие филиалов в РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

СМИ узнали о вероятной продаже "Акадо" "Ростеху"

Что случилось этой ночью: четверг, 13 мая

В Приамурье задержан угрожавший повторить казанские события подросток

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');