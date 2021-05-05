Следователи задержали главу ставропольского управления Росимущества

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Следователи задержали руководителя управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Ставропольском крае Александра Ковалева. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

СК попросило суд арестовать его.

По данным следствия, в декабре 2020 года подозреваемый без согласования с федеральным агентством РФ по управлению госимуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка в Петровском районе со стоимостью земли значительно ниже кадастровой.

Его действия привели к тому, что государство лишилось земельного участка площадью более 140 тыс. кв. метров. Сумма ущерба – более 168 млн рублей.

Дело было возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).