Пожар в одном из цехов "Воронежсинтезкаучука" потушен

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожарные к 16:25 потушили возгорание в сушилке одного из цехов на территории АО "Воронежсинтезкаучук" (входит в "СИБУР"), сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По уточненной информации, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Сообщение о сильном задымлении в одном из производственных цехов поступило в дежурную часть в среду днем. Было установлено, что в сушилке цеха загорелась каучуковая крошка. На пожаре работали 62 человека и 19 единиц техники. В 15:18 пожар был локализован.

Пресс-служба предприятия сообщала, что остальные производственные линии работают штатно.

Мобильная экологическая лаборатория проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ нет.

30 марта на заводе произошел пожар в пункте хранения сырья для производства термоэластопласта. Общая площадь горения составила около 20 квадратных метров.

Основная продукция производства "Воронежсинтезкаучука" - синтетические каучуки и термоэластопласты. Предприятие выпускает порядка 30 видов продукции.