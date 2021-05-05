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На заводе "Воронежсинтезкаучук" произошел пожар

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в среду в сушилке цеха на территории АО "Воронежсинтезкаучук" (входит в "СИБУР"), сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В 14:00 от дежурного по заводу поступило сообщение о сильном задымлении в одном из производственных цехов. По прибытии на место первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что загорелась каучуковая крошка в сушилке цеха.

Угрозы распространения огня на другие объекты предприятия нет, говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, идет тушение. На пожаре работают 62 человека и 19 единиц техники.

Позже стало известно, что в 15:18 объявлена локализация пожара на общей площади в 150 кв. метров.

В свою очередь пресс-служба предприятия сообщает, что остальные производственные линии работают штатно.

Мобильная экологическая лаборатория проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ нет, отмечается в сообщении.

30 марта на заводе произошел пожар в пункте хранения сырья для производства термоэластопласта. Общая площадь пожара составила около 20 кв. метров.

Основная продукция производства "Воронежсинтезкаучука" – синтетические каучуки и термоэластопласты. Предприятие выпускает порядка 30 видов продукции.

Воронежсинтезкаучук

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