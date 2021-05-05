ННК переехала в московский офис "Башнефти"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - АО "Независимая нефтегазовая компания" Эдуарда Худайнатова переехала в новый офис в Москве - с Арбата на метро "Маяковская".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", теперь офис ННК располагается по адресу "Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 5". В этом же здании находился московский офис "дочки" "Роснефти" - "Башнефти".

Вместо черных букв "Башнефть" на металлической табличке снаружи теперь в холле красуются красные "ННК".

В "Роснефти" и "ННК" не стали комментировать эту информацию.

"Башнефть" занимала офис в Москве уже почти десять лет - в конце 2012 года компания купила его у АФК "Система" за 3,4 млрд рублей, когда та была контролирующим акционером нефтекомпании. Даже после того, как в 2016 году "Башнефть" стала структурой "Роснефти", компания продолжила работать в центре Москвы, хотя часть сотрудников "Башнефти" была переведена в ее головной офис в Уфе.

Ранее ННК арендовала офис недалеко от Старого Арбата (площадь Арбатская, дом 1), где зарегистрирован еще целый ряд структур Худайнатова: "ННК-Инвест", "ННК-Транс", "ННК-Развитие", "ННК-Холдинг", "РПК Таймырнефтегаз-Логистика", угледобывающая "Коулстар", "НГХ-Недра", "Нефтепереработка", "Нефтепродукт Трейд", "Сбытовой центр", "Форт 1", а также находящиеся в стадии ликвидации "Саратовгаздобыча" и "ННК Аэро". К настоящему моменту все эти компании сохраняют свою "прописку".

Накануне ННК на сайте рекрутингового сервиса HeadHunter открыла вакансию начальника отдела по связям с общественностью, где указала новый адрес своего офиса на "Маяковской".