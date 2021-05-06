В Сочи хулиганы повалили скульптуру солиста "Иванушек International"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Полиция Сочи проводит проверку по факту сноса скульптуры солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова по прозвищу Рыжий.

"Ночью в центре Сочи несколько молодых людей столкнули с места укрепления скульптуру известного артиста Андрея Апполонова", - сообщили "Интерфаксу" в УВД Сочи в четверг.

Утром 5 мая в центре Сочи обнаружена разрушенной статуя, изображающая Андрея Аполлонова-Григорьева из группы "Иванушки International" https://t.co/X4YfqTr85W — Юга.ру (@yuga_ru) May 6, 2021

Полицейские по видеокамерам установили личности хулиганов, идет их розыск, отметил собеседник агентства.

Как стало известно агентству, поврежденную скульптуру отправили на реставрацию.

Скульптуру в честь уроженца Сочи Андрея Григорьева-Апполонова установили в 2019 году и назвали "Счастливчик". Фигура известного артиста сразу стала популярным местом для селфи.