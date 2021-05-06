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Минприроды опровергло ужесточение правил сбора грибов и березового сока

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минприроды РФ опровергло информацию, согласно которой у частных лиц, которые продают "недревесные лесные ресурсы", якобы могут потребовать договор аренды участка леса, где был собран товар, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам.

"Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые приводят данную информацию, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении по поводу сбора грибов и берёзового сока, размещенном в четверг на сайте ведомства.

В Минприроды подчеркнули, что для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока.

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", - подчеркивает Минприроды.

При этом в министерстве отметили, что в ряде регионов существуют свои порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов, но это единичные случаи и они не действуют для всей России.

Что касается предпринимательской деятельности в лесах (то есть сбора и заготовки ресурсов для продажи индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами), то изданы два приказа Минприроды РФ, которые вступили в силу 1 января 2020 года: "Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений" (14.12.2020) и "Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов" (17.12.2020).

Эти правила, как подчеркнули в Минприроды, "регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя".

Минприроды РФ

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