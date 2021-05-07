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Смерть тюленей в Каспийском море может быть связана с ловлей рыбы

Уточнено количество погибших животных - 170 молодых особей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вынесенные на берег краснокнижные тюлени могли погибнуть из-за рыболовных тралов, сообщает в пятницу Министерство природных ресурсов и экологии.

"Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

В РоссииБолее 150 мертвых тюленей обнаружены на побережье КаспияЧитать подробнее

Отмечается, что ситуацию взял на личный контроль министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!", - приводит слова министра телеграм-канал.

В сообщении подчеркивается, что записи, фотографии, gps-координаты каждого из 170 молодых особей, обнаруженных на берегу Каспийского моря, отправлены в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Ранее 6 мая координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров сообщил "Интерфаксу", что за два дня были обнаружены более 150 мертвых особей каспийского тюленя на побережье Каспийского моря. По его словам, проблема носит международный характер.

Каспийский тюлень находится в категории "вымирающие" в Красной книге. Единственный вид млекопитающих, проживающий в водах Каспийского моря, находится под угрозой полного исчезновения из-за отлова моряками в течение длительного времени в прошлом.

Каспийское море Минприроды Александр Козлов Росприроднадзор

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