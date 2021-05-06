Более 150 мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспия

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ученые за два дня обнаружили более 150 мертвых особей каспийского тюленя на побережье Каспийского моря, сообщил "Интерфаксу" координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров.

"Первый день было порядка чуть больше 30 погибших тюленей. В основном были молодые особи, многие были без шкуры. На второй день мы увидели другую картину, нашли больше 125 погибших животных. Есть и взрослые звери. Картина страшная, через каждые 50-100 метров лежит погибшее животное", - сказал Никифоров.

По его словам, на данный момент невозможно установить точную причину гибели тюленей.

"Есть рыболовство, есть загрязнение климата и прочее. Сейчас самое главное, к чему мы и наши партнеры стремимся - организовать круглогодичный мониторинг популяции", - добавил Никифоров. Он отметил, что эта проблема является международной.

Кроме того, Никифоров подчеркнул, что, исходя из масштабов ситуации, погибших животных может быть больше, однако пока утверждать этого нельзя.

Каспийский тюлень

Каспийский тюлень - единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. Из-за постоянной добычи в недавнем прошлом численность тюленей резко снизилась, и сейчас находится под угрозой полного исчезновения. В международной Красной книге вид находится в категории "вымирающие". В Красную книгу РФ был занесен в 2020 году со статусом "редкие".

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года в Дагестане на побережье Каспийского моря были обнаружены более 300 мертвых тюленей. Основные версии гибели, по мнению ученых, связаны с естественным природным фактором.

Выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи были в 2012 и в 2016 годах. В ноябре 2016 года выбросы мертвых тюленей на каспийском побережье Дагестана отмечались в конце ноября после длительных продолжительных штормов на Каспии. Было обнаружено 300 разновозрастных особей. Точную причину их гибели тогда установить не удалось.