Новосибирских коммунистов оштрафовали во время автопробега на 1 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Протоколы об административном правонарушении составлены на трех участников первомайского автопробега в Новосибирске, сообщает в пятницу пресс-служба областной организации КПРФ.

"Двум коммунистам выписали штрафы по 500 рублей, еще одного члена КПРФ оштрафовали на 1000 рублей", - говорится в сообщении.

1 мая коммунисты Центрального и Калининского райкомов решили провести автопробег, чтобы таким образом отметить День солидарности трудящихся, планируя проехать с красными флагами по всему Красному проспекту, посетить завод "Тяжстанкогидропресс" и несколько памятников.

Однако недалеко от старта, на пересечении с улицей Писарева, их остановили сразу пять экипажей полиции, а позднее еще раз - на площади Калинина.

"Главная претензия полиции - красные флаги, высунутые из окон автомобилей. Сотрудники органов так и не смогли объяснить, какую норму закона нарушают коммунисты", - говорится в сообщении.

"Коммунист принял четкую позицию, что флаг сворачивать не будет, тогда его оштрафовали за грязный госномер", отметила пресс-служба, не уточнив, по какой статье КоАП назначили штрафы другим коммунистам.