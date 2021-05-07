Около 30 автомобилей застряли из-за снега по пути в Териберку

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Порядка 30 автомобилей из-за непогоды застряли на дороге Кола-Серебрянские ГЭС, ведущей к популярному среди туристов селу Териберка на берегу Баренцева моря. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Мурманскавтодоре в пятницу.

"В месте затора работает шнекоротор и грейдер, они вытаскивают легковые автомобили, многие из которых уже на летней резине и не могут самостоятельно ехать из-за погодных условий – мокрого снега и сильного ветра", - рассказали в дорожной службе.

По данным Мурманского гидрометцетра, в Териберке ветер достигает 20 м/с. На севере Мурманской области в пятницу наблюдается обильный мокрый снег.

Ежегодно зимой и весной, а также изредка в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели и село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Терибеку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции – поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования – федеральный бюджет. Полностью дорога должна быть отремонтирована до 2023 года.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" в это место на побережье Баренцева моря одномоментно собираются около 5 тыс. туристов (в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии).

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, развивались судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.