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Цены на бензин в РФ за апрель выросли на 0,5%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ с 27 апреля по 4 мая выросли на 0,1% после двух недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

С начала года бензин подорожал на 3,6% при общей инфляции за этот период в 2,8%, за апрель цены на него выросли на 0,5%, а инфляция составила 0,6%.

Цены на дизельное топливо с 27 апреля по 4 мая оставались стабильными третью неделю подряд. За апрель оно подорожало на 0,3%, а с начала года на 1,9%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 4 мая составила 47,68 руб. (26 апреля - 47,64 руб.), в том числе марки АИ-92 - 45,00 руб. (44,97 руб.), АИ-95 - 48,61 руб. (48,56 руб.), АИ-98 - 55,26 руб. (55,22 руб.).

Дизтопливо 4 мая стоило в среднем по стране 49,53 руб. (26 апреля - 49,52 руб.).

Росстат

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