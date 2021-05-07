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Что произошло за день: пятница, 7 мая

Умер артист Владимир Качан, белорусская COVID-вакцина и бесплатное подключение к газу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" и Минэнерго назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу. В корпорации заявили, что на него могут претендовать домовладения с уровнем потребления до 7 кубических метров в час.

- Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса. Ему было 73 года. Качан был одним из основателей "Школы Современной пьесы", в его исполнении получила известность "Песня кавалергарда" из фильма "Звезда пленительного счастья".

- В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев коронавируса. В Москве суточный COVID-прирост вырос почти на 35% по сравнению с четвергом.

- В Белоруссии создана собственная COVID-вакцина, объявил Александр Лукашенко. Он отметил, что она отличается от зарубежных вакцин, которые сейчас закупает страна.

- "Роскосмос" заявил, что ступень китайской ракеты упадет в Тихий океан. В госкорпорации подтвердили, что часть конструкций ступени сгорят в плотных слоях атмосферы, отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. Опасности для территории России нет.

- Лукашенко пообещал обнародовать новые данные о готовившемся госперевороте, от которых люди "ужаснутся". Он заявил, что Минску известно, кто планировал операцию. Белорусский лидер также ответил на поданное против него заявление немецких адвокатов. Лукашенко заявил, что "не наследникам фашизма его судить".

- В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину. По данным источника, задержание связано с готовившейся провокацией во время репетиции парада Победы, которая прошла в пятницу в Москве. Полиция проверяла сообщения о попытках перекрыть движение техники.

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