Три человека погибли при пожаре в Мытищах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тела троих погибших обнаружены в ходе тушения пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Между тем Московская областная прокуратура начала проверку по факту пожара, сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Наталия Григорьева.

"В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - отметила она. Данные о пострадавших или погибших уточняются, добавила Григорьева.