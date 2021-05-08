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Во Владивостоке похожие на символику ВМС Японии флаги заменили российским триколором

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Развешенные во Владивостоке ко Дню Победы флаги, напоминающие символику ВМС Японии, заменили после возмущения жителей города. В мэрии пообещали наказать ответственных сотрудников управления культуры.

Также в администрации Владивостока уже возложили ответственность на подрядчика, который неверно понял задачу. Поскольку условия контракта не были выполнены, работы не будут оплачены.

В каталоге оформления улиц, рекомендованном к использованию оргкомитетом "Победа", одним из вариантов для флаговых консолей указано изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент. Пространство между полосами остается пустым.

"Однако исполнитель работ изготовил флаги на бело-красном фоне. Кроме того, согласно условиям контракта, флаговая консоль должна быть выполнена из стеклопластика на металлическом каркасе, а не из ткани", - информирует мэрия.

Ранее установленные на центральной площади города флаги вызвали резонанс. В соцсетях жители Владивостока отмечали, что такая символика напоминает флаг ВМС Японии.

Владивосток

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