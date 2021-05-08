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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Еще 8 329 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в стране умерли 370 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 112 992.

Поправились и выписаны 4,488 млн человек, в том числе 8 255 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировалось в 83 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2765. Еще 726 новых случаев коронавируса зафиксировано в Санкт-Петербурге, 630 - в Московской области, 209 - в Ростовской области.

За все время пандемии в России было выявлено 4,871 млн случаев инфицирования. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 270 236.

Лидером мирового антирейтинга остаются США с 32,65 млн случаев COVID-19. Следом идут Индия (21,89 млн), Бразилия (15,08 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (4,99 млн).

Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2021 годаПандемия коронавируса
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