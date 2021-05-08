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Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Кремле
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия работает над укреплением 201-й военной базы в Таджикистане, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер подчеркнул, что РФ также работает над укреплением таджикских Вооруженных сил. По данному направлению у Москвы и Душанбе существует совместная работа , рассчитанная на несколько лет программа.

Президент РФ подчеркнул, что будет делаться все для своевременного выполнения этой программы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон

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