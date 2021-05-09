Неизвестные выпустили собак из рязанского питомника для бездомных животных

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Ночью неизвестные выпустили собак из рязанского питомника для бездомных животных, расположенного на территории бывшего завода "Центролит".

В пресс-службе УМВД России по региону заявили, что неизвестные нарушили работу камер видеонаблюдения и открыли вольеры с животными.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Рязани, по данным сотрудника питомника МБУ Городской службы по контролю за бездомными животными, на улицу было выпущено около 30 собак. Отмечается, что пойманы почти все животные.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники службы по контролю за бездомными животными и полиции. По факту происшествия проводится проверка.