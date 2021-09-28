Волгоградский питомник проверят после обнаружения собачьего могильника

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Инспекторы Росприроднадзора проверят волгоградский городской питомник после того, как в августе в Ворошиловском районе города нашли массовое захоронение собак с бирками, объявила глава ведомства Светлана Радионова. По ее словам, проверку проводят также следователи, прокуроры и полиция.

Случившееся она назвала "историей как будто из фильма ужаса" и добавила, что такую жестокость нельзя "оставить безнаказанной".

Радионова напомнила, что восемь свежих могил нашли рядом с МБУ "Северное". На ушах у найденных взрослых собак были бирки с номерами и надписью "МБУ Северное".

"По обнаруженным биркам можно установить путь собаки: захороненные животные были переданы физлицам. Однако анкетные данные этих физлиц не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут. Документы, судя по всему, подложные, а люди эти не существуют", - написала Радионова в инстаграме.

Экспертиза обнаружила в трупах опасные вирусы, добавила чиновница.

Несанкционированное захоронение собак в конце августа нашли волонтеры. Кроме трупов, в землю были зарыты пакеты с материалами для операций по стерилизации, ветеринарные препараты, биоотходы, медицинские перчатки и пеленки.

В мэрии Волгограда "Интерфаксу" уже заявили, что захоронение не имеет никакого отношения к работе МБУ "Северное". Отмечалось, что в госпитомнике ведется четкая статистика с описанием каждого животного, которого привозят или увозят из учреждения. Кроме того, в случае естественной гибели собаки трупы животных, согласно ветеринарным нормам, кремируют на территории базы.

В середине сентября два десятка деятелей искусств, в том числе народные артисты Сергей Безруков, Алексей Серебряков, Ксения Рапопорт, Светлана Немоляева, подписали обращение к федеральным органам власти с просьбой разобраться в "моральных преступлениях против собак" в Волгограде.