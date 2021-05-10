Глава омского Минздрава во вторник приступит к работе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Проведшему трое суток в лесу министру здравоохранения Омской области Александру Мураховскому медицинская помощь не потребовалась, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Глава регионального Минздрава чувствует себя хорошо, помощь медиков и госпитализация не понадобились. (...) Завтра он вернется к работе", - сказали в пресс-службе.

В министерстве также сообщили, что сейчас Мураховский еще находится на охотбазе в деревне Посеплово Большеуковского района, однако в ближайшее время отправится в Омск.

Ранее в понедельник сообщалось, что пропавший 7 мая министр здравоохранения Омской области был найден живым.