Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
на 10.05В России 4 888 727+8 465В мире 158 326 318+638 092

Глава омского Минздрава во вторник приступит к работе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Проведшему трое суток в лесу министру здравоохранения Омской области Александру Мураховскому медицинская помощь не потребовалась, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Глава регионального Минздрава чувствует себя хорошо, помощь медиков и госпитализация не понадобились. (...) Завтра он вернется к работе", - сказали в пресс-службе.

В министерстве также сообщили, что сейчас Мураховский еще находится на охотбазе в деревне Посеплово Большеуковского района, однако в ближайшее время отправится в Омск.

Ранее в понедельник сообщалось, что пропавший 7 мая министр здравоохранения Омской области был найден живым.

Омская область Александр Мураховский

Новости по теме

Новости

Пропавший в лесу глава омского Минздрава сам вышел к людям

Пропавший в лесу глава омского Минздрава сам вышел к людям

Абрамченко сравнила Россию с Мексикой по уровню переработки мусора

Пандемия коронавируса

В России выявили еще 8 465 случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 8 465 случаев заражения коронавирусом

Следователи сообщили о трех версиях крушения Ми-2 на Камчатке

Севший на мель сухогруз заблокировал движение по Волго-Каспийскому каналу

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 мая

Поиски министра здравоохранения Омской области возобновили на рассвете

Поиски министра здравоохранения Омской области возобновили на рассвете

В УМВД не подтвердили факт обнаружения омского министра здравоохранения

Что произошло за день: воскресенье, 9 мая

В Омской области на охоте пропал глава регионального Минздрава

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');