Гинцбург заявил о высоком уровне антител к коронавирусу у Путина

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, судя по озвученным им результатам тестирования, имеет после вакцинации очень высокий уровень защиты от коронавируса COVID-19, заявил в понедельник "Интерфаксу" гендиректор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Коэффициент 15 - это действительно хорошо. Это примерно 10-12-кратная надежность: он защищен от дозы вируса, которая в десять раз превышает ту, которая обычно бывает у зараженных людей. Владимир Владимирович защищен очень хорошо. Также это говорит о том, что у президента хорошая иммунная система, хорошо реагирует", - сказал Гинцбург.

По его словам, сыворотку крови с таким коэффициентом позитивности "можно развести в десять раз - и она все равно будет нейтрализовать максимальное количество вируса, которое образуется в определенном объеме у больного человека".

"Все значения выше 9-10 - очень хорошие, а начиная с 11-12 - это уровень, который полностью гарантирует в любой ситуации защиту человека от COVID-19", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что тестирование, которое провели президенту, доступно всем гражданам РФ. "Это обычный вариант тестирования, который используется во многих тест-системах, которые вылавливают антитела на спайк-белок (S) коронавируса COVID-19, никакой эксклюзивности тут нет", - пояснил Гинцбург.

Путин в понедельник сообщил о позитивных результатах своей вакцинации против коронавируса. "Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы - и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.

Как сообщалось, президент РФ прошел вакцинацию отечественным препаратом 23 марта и 14 апреля. Никаких побочных явлений, кроме боли в месте укола, по его словам, он не испытал. Каким препаратом привился президент, сообщать не будут, сказал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.