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Три человека пострадали при пожаре на сухогрузе в Самарской области

Пожар ликвидирован

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В результате пожара на сухогрузном теплоходе "Икша" на реке Сок под Самарой пострадали три человека, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению ведомства, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 23:20 (22:20 мск) пожар был ликвидирован.

Отмечается, что три человека отравились продуктами горения. Восемь человек эвакуировали пожарные.

Дополнительно на место пожара был направлен пожарный корабль "Смелый". Для тушения пожара привлечены более 100 человек и 30 единиц техники.

Источник "Интерфакса" сообщал, что из-за пожара на сухогрузе образовалось плотное задымление. На борту корабля было порядка 15 тонн солярки.

Самарская область Икша

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