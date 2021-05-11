Мужчина устроил стрельбу из строительного пистолета в камчатском отделе полиции

По данным следователей, стрелявший ранее лечился в психоневрологическом диспансере

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке начали проверку по факту стрельбы из газобаллонного строительного пистолета в отделе полиции, сообщает во вторник Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

Инцидент произошел 9 мая утром в отделе полиции второго по величине города Камчатки - Елизово. Туда вошел мужчина, потребовавший вернуть ему имущество. Он достал строительный пистолет и выстрелил в сторону письменного стола, стоящего в холле.

Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в психоневрологический диспансер. В СК отмечают, что ранее стрелявший уже был пациентом этого диспансера.