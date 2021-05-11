Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Микроавтобус и легковой автомобиль Audi столкнулись во вторник на трассе в Курганской области, есть погибшие, сообщает пресс-служба главы региона.

В микроавтобусе находились восемь человек, из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Кроме того, погиб водитель легкового автомобиля.

Четверо пострадавших находятся в больнице в Шадринске. Планируется эвакуация одного из них в больницу Кургана.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.