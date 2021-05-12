Дело 20-летней давности об убийстве женщины раскрыто в Иркутске

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Житель Иркутска задержан по подозрению в убийстве женщины в 2001 году, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД по региону.

Тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире одного из домов по улице Ленина в центре Иркутска в сентябре 2001 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Полицейским и следователям-криминалистам в ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. "Им оказался 48-летний житель Иркутска, который дал признательные показания", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2001 года к мужчине обратился приятель с предложением убить женщину за деньги. В ночь на 28 сентября подозреваемый проник к ней в квартиру, где избил, а затем задушил ее, после чего скрылся.

Мужчине предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), он заключен под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, обвиняемый ранее судим.

Источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевшая была предпринимателем. По предварительной информации, женщина была убита по заказу одного из родственников ради квартиры, в которой она владела долей.