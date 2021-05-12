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Мишустин предложил ускорить на две недели внесение проекта бюджета в Думу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести на более раннее время срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета - на 15 сентября с 1 октября.

"Хочу остановиться еще на одном вопросе. Госдума и Совет Федерации уже ставили вопрос о переносе отчета об исполнении бюджета за истекший год на весеннюю сессию. Я поддерживаю это предложение и предлагаю пойти дальше - перенести сроки внесения очередного трехлетнего бюджета с 1 октября на более ранний срок - 15 сентября", - сказал он, выступая с отчетом о деятельности правительства за 2020 год.

Срок внесения бюджета до 1 октября был введен в 2009 году по предложению Владимира Путина, в то время занимавшего пост премьер-министра, в качестве временной антикризисной меры, которая "позволит подготовить более качественный и реалистичный бюджет на 2010-2012 годы". До 2009 года проект бюджет должен был вноситься в Думу до 26 августа.

"Ситуация на мировых рынках и в российской экономике меняется очень быстро и сложно предсказуемо", - отмечал Путин, комментируя свое предложение. Минэкономразвития просит время для разработки достоверного макропрогноза, Минфину и отраслевым министерствам требуется дополнительно проработать проект бюджета, пояснял он.

Сроки рассмотрения документа в Госдуме после такого переноса сократились в первом чтении до 20 дней с 30 дней, во втором чтении - до 25 с 35 дней, в третьем - до 10 с 15 дней.

И хотя такой срок внесения изначально вводился только на год, в 2010 году были приняты поправки, сделавшие его постоянным. Минфин объяснял необходимость закрепления более позднего срока тем, что качество законопроекта при этом значительно повышается.

Также ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что с 2022 года срок внесения в Госдуму и Совет Федерации отчета об исполнении бюджета предлагается перенести с осени на весну. "Мы договорились со Счетной палатой, что по итогам отчета за 2021 год в 2022 году мы сможем уже подготовить и представить в парламент отчет об исполнении бюджета в весеннюю сессию", - сказал он.

Михаил Мишустин Госдума

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