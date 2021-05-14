Думу попросили перенести на сентябрь внесение проекта бюджета в парламент

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о переносе с 1 октября на 15 сентября срок внесения в палату проекта трехлетнего бюджета и о переносе сроков рассмотрения отчета об исполнении бюджета.

Законопроект № 1171664-7 опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Для ЦБ он сдвигает срок внесения в парламент проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

Сейчас правительство должно внести на рассмотрение в парламент проект закона о федеральном бюджете не позднее 1 октября текущего года. В свою очередь парламент должен рассмотреть его в трех чтениях в течение 60 дней. Внесенный законопроект сдвигает дату внесения до "не позднее 15 сентября". В итоге процесс рассмотрения бюджета в трех чтениях в парламенте должен будет быть закончен к 14 ноября.

ЦБ сейчас также вносит проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики не позднее 1 октября, законопроект увязывает этот срок с внесением проекта бюджета.

Законопроект предусматривает, что Минфин должен не позднее 25 мая представить в правительство годовой отчет об исполнении федерального бюджета.

Сейчас готовой отчет об исполнении бюджета вносится в Госдуму не позднее 1 августа, документ должен быть рассмотрен не позднее 1 октября. По новой конфигурации отчет об исполнении вносится не позднее 15 июня и должен быть рассмотрен в течение 45 дней (т.е. до 30 июля).

"С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов РФ в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Об этих предложениях премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в Госдуме 12 мая.