Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Суд отказал Ростехнадзору в приостановке строительства объектов НКНХ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана на заседании в среду назначил ПАО "Нижнекамскнефтехим" штраф в размере 150 тыс. рублей за отклонения от проекта при строительстве двух объектов этиленового (олефинового) комплекса, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Заявление (Ростехнадзора - ИФ) удовлетворить частично. Привлечь ПАО "Нижнекамскнефтехим" к ответственности по ч.2 ст.9.4 КоАП РФ. Назначить административное наказание ниже низшего предела для административного штрафа, в размере 150 тыс. рублей", - сказал судья.

Представители Ростехнадзора просили суд назначить предприятию наказание в виде административного приостановления строительства.

Со своей стороны представители НКНХ, признавая факт нарушений, просили суд назначить штраф. По их словам, скорректированный проект одного из двух вызвавших нарекания объектов - припечной эстакады уже прошел госэкспертизу, и есть уверенность, что положительное заключение будет получено по обновленному проекту второго объекта - этажерки для трубопроводов. При этом они отмечали, что по воле Ростехнадзора стройка стоит с 19 марта, и, таким образом, еще до решения суда компания фактически была наказана приостановкой строительной деятельности.

Ранее сообщалось, что Приволжское управление Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки в феврале-марте 2021 года выявило нарушения требований о градостроительной деятельности при строительстве двух объектов этиленовой установки ЭП-600, крупнейшего в настоящее время инвестпроекта НКНХ.

Ростехнадзор 19 марта после выявленных нарушений заморозил до решения суда по административному протоколу строительство двух секций ЭП-600: этажерки для трубопроводов и припечной эстакады. На предварительном заседании представитель НКНХ говорил суду, что оба сооружения первоначально проектировались с учетом теоретически возможных максимальных нагрузок, но впоследствии при перепроектировании на основе реального оборудования выяснилось, что нагрузки окажутся ниже. По его словам, в результате проекты обеих секций были оптимизированы, но направлены на Главгосэкспертизу лишь в апреле.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".

Татарстан Нижнекамскнефтехим НКНХ

Новости
Нападения в школах

Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Ройзман получил 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля

Нападения в школах

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса"

Москва не получала просьб о помощи или убежище от Медведчука

Ройзман получил второй арест на девять суток

Нападения в школах

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

Эрдоган заявил о сходной позиции с Москвой по конфликту Израиля и Палестины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');