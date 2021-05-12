Суд отказал Ростехнадзору в приостановке строительства объектов НКНХ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана на заседании в среду назначил ПАО "Нижнекамскнефтехим" штраф в размере 150 тыс. рублей за отклонения от проекта при строительстве двух объектов этиленового (олефинового) комплекса, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Заявление (Ростехнадзора - ИФ) удовлетворить частично. Привлечь ПАО "Нижнекамскнефтехим" к ответственности по ч.2 ст.9.4 КоАП РФ. Назначить административное наказание ниже низшего предела для административного штрафа, в размере 150 тыс. рублей", - сказал судья.

Представители Ростехнадзора просили суд назначить предприятию наказание в виде административного приостановления строительства.

Со своей стороны представители НКНХ, признавая факт нарушений, просили суд назначить штраф. По их словам, скорректированный проект одного из двух вызвавших нарекания объектов - припечной эстакады уже прошел госэкспертизу, и есть уверенность, что положительное заключение будет получено по обновленному проекту второго объекта - этажерки для трубопроводов. При этом они отмечали, что по воле Ростехнадзора стройка стоит с 19 марта, и, таким образом, еще до решения суда компания фактически была наказана приостановкой строительной деятельности.

Ранее сообщалось, что Приволжское управление Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки в феврале-марте 2021 года выявило нарушения требований о градостроительной деятельности при строительстве двух объектов этиленовой установки ЭП-600, крупнейшего в настоящее время инвестпроекта НКНХ.

Ростехнадзор 19 марта после выявленных нарушений заморозил до решения суда по административному протоколу строительство двух секций ЭП-600: этажерки для трубопроводов и припечной эстакады. На предварительном заседании представитель НКНХ говорил суду, что оба сооружения первоначально проектировались с учетом теоретически возможных максимальных нагрузок, но впоследствии при перепроектировании на основе реального оборудования выяснилось, что нагрузки окажутся ниже. По его словам, в результате проекты обеих секций были оптимизированы, но направлены на Главгосэкспертизу лишь в апреле.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".