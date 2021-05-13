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Умерла российская активистка Татьяна Никонова

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российская журналистка и феминистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщается в ее Telegram-канале от лица ее друзей.

"Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее", — говорится в сообщении.

Никонова родилась 4 февраля 1978 года в городе Печора в республике Коми.

Татьяна Никонова в 2000-х создала сайт о знаменитостях Spletnik.ru, который позднее продала Дарье Жуковой и Полине Дерипаске. В 2012 году начала вести просветительский блог Nikonova.online о принятии своего тела и гендере. Также она публиковалась в таких изданиях, как The Village, Wonderzine, РБК, GQ и Афиша Daily.

Татьяна Никонова

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