Шестилетний мальчик утонул в Нижегородской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тело шестилетнего мальчика нашли в реке в Городецком районе Нижегородской области, сообщает региональное СУ СКР.

Накануне вечером ребенок ушел гулять из дома в деревне Воловое и не вернулся.

При осмотре тела видимых телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти ребенка.

По предварительной версии, мальчик гулял со сверстниками около реки. Когда с его ноги соскользнула обувь, ребенок, пытаясь ее достать, упал в реку.