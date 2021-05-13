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Шестилетний мальчик утонул в Нижегородской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тело шестилетнего мальчика нашли в реке в Городецком районе Нижегородской области, сообщает региональное СУ СКР.

Накануне вечером ребенок ушел гулять из дома в деревне Воловое и не вернулся.

При осмотре тела видимых телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти ребенка.

По предварительной версии, мальчик гулял со сверстниками около реки. Когда с его ноги соскользнула обувь, ребенок, пытаясь ее достать, упал в реку.

Нижегородская область

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