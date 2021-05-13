Возбуждено второе уголовное дело об апрельском пожаре в селе Чапаево

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Якутии возбудили уголовное дело о халатности после гибели четырех человек при пожаре в доме в селе Чапаево, сообщили в СК. Дело расследуется в отношении чиновников муниципального образования "Октемский наслег" Хангаласского района.

Ранее в связи с пожаром было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожар в 27-квартирном жилом доме начался вечером 7 апреля. В одной квартире погибла мать семейства. Ее муж вынес на улицу детей 2017 и 2018 годов рождения, но они не выжили. Также умерла соседка этой семьи. Пострадали девять жильцов дома.

Следствие установило, что в доме было автономное газовое отопление. При этом жильцы не создавали товарищество собственников жилья, также дом не обслуживался управляющей компанией.

Местные чиновники в нарушение положений Жилищного кодекса не провели конкурс по выбору управляющей организации, чем нарушили права собственников на комфортные и безопасные условия жизни, считает следствие.