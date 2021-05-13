Россияне стали реже заниматься благотворительностью

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - С 2019 года доля россиян, которые за последние 4-5 лет вообще не участвовали в работе благотворительных организаций или не занимались волонтерством, выросла с 30% до 40%. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенный 2 мая по телефону среди 1600 взрослых граждан, предыдущий проводился два года назад.

Общественные организации приносят реальную пользу, считают 38% респондентов, не верят в это еще 13%, 49% сказали, что ничего не знают о работе таких организаций.

При этом 62% опрошенных считают, что работа общественных организаций повышает уровень доверия между людьми, 6% придерживаются противоположного мнения, а 15% считают, что общественные организации не влияют на доверие между людьми.

72% россиян считают, что контроль граждан и общественных организаций за работой органов власти должен быть усилен. Еще 16% думают, что этого не нужно делать.

85% респондентов считают, что государство должно помогать волонтерам, активистам общественных движений и НКО в решении проблем, связанных с их деятельностью, в 2019 году так полагали 88% опрошенных. Против помощи государства в таких ситуациях выступили 8% опрошенных (в 2019 году - 6%).

Опрос также показал, что за последние 4-5 лет 24% респондентов передавали вещи и игрушки в детские дома или дома престарелых, 21% перечислял деньги нуждающимся, 16% давали милостыню, 15% вносили деньги на счета благотворительных организаций, 7% участвовали в волонтерской работе, а 6% — в благотворительных акциях.